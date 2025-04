OpenAI ajusta GPT-4o após críticas sobre tom bajulador da IA

A OpenAI anunciou o lançamento de uma nova atualização para o modelo padrão do ChatGPT — o GPT-4o — após receber reclamações de usuários sobre o tom das interações da ferramenta de inteligência artificial (IA).

De acordo com os relatos, os usuários consideraram o ChatGPT excessivamente bajulador. A crítica foi reconhecida pelo próprio cofundador e CEO da OpenAI, Sam Altman, em uma publicação na rede social X (antigo Twitter).

“As últimas atualizações do GPT-4o tornaram a personalidade da IA bajuladora demais e até irritante (embora com alguns pontos positivos), e estamos trabalhando em correções o mais rápido possível — algumas para hoje, outras ao longo da semana”, escreveu Altman. “Em algum momento vamos compartilhar o que aprendemos com isso. Tem sido interessante.”

Segundo a empresa, o objetivo das mudanças é tornar as respostas do chatbot mais equilibradas e naturais. As melhorias devem começar a ser percebidas nos próximos dias.

we started rolling back the latest update to GPT-4o last night



it's now 100% rolled back for free users and we'll update again when it's finished for paid users, hopefully later today



we're working on additional fixes to model personality and will share more in the coming days