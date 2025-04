WhatsApp quer ter funcionalidades de IA sem comprometer privacidade

© Getty Images

A Meta realizou nesta terça-feira (29) a primeira edição do LlamaCon, evento voltado a desenvolvedores de Inteligência Artificial (IA), no qual apresentou algumas das principais novidades da empresa para esse setor. Um dos destaques foi a introdução do recurso chamado "Processamento Privado" no WhatsApp.

Segundo a companhia, a funcionalidade permitirá aos usuários do aplicativo de mensagens usufruírem de ferramentas baseadas em IA generativa sem abrir mão das proteções de privacidade já existentes.

O WhatsApp é conhecido por sua criptografia de ponta a ponta, o que costuma gerar dúvidas sobre a compatibilidade com tecnologias de IA processadas em nuvem. No entanto, a Meta afirma estar desenvolvendo uma solução capaz de equilibrar privacidade e inovação.

De acordo com a empresa, o "Processamento Privado" será um recurso opcional. Quem optar por ativá-lo poderá, por exemplo, utilizar a inteligência artificial para resumir mensagens não lidas. Ainda não há previsão oficial para o lançamento da novidade.

