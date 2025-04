Tripulação chinesa retorna à Terra após missão espacial de seis meses

© Getty

A tripulação da missão chinesa Shenzhou-19 retornou com sucesso à Terra nesta quarta-feira (horário local), após seis meses a bordo da estação espacial Tiangong. Os três astronautas pousaram em segurança em uma nova área do local de aterrissagem de Dongfeng, na região autônoma da Mongólia Interior. O retorno, inicialmente previsto para o dia anterior, foi adiado devido ao mau tempo.

O comandante Cai Xuzhe, ao lado de Song Lingdong e Wang Haoze — a terceira mulher astronauta da China e única engenheira de voo espacial do país — protagonizou uma das missões mais intensas do programa espacial chinês. Segundo a Agência Espacial Tripulada da China (CMSA), a tripulação permaneceu em órbita por 183 dias e realizou três caminhadas espaciais, incluindo a instalação de sistemas de proteção contra detritos e missões externas com cargas.

Durante a estadia na estação, os astronautas participaram de 88 experimentos científicos nas áreas de microgravidade, medicina espacial, biologia e ciência dos materiais. Entre os destaques está a primeira demonstração em órbita da tecnologia de fotossíntese artificial, capaz de produzir oxigênio e insumos para combustível de foguete — um avanço significativo para futuras missões de longa duração.

Com esse voo, Cai Xuzhe se tornou o astronauta chinês com o maior número de atividades extraveiculares, somando cinco no total. Ele e Song Lingdong também estabeleceram um novo recorde mundial para a caminhada espacial mais longa: nove horas e seis minutos.

A cápsula de retorno iniciou a descida às 12h17 e tocou o solo às 13h08 (horário local). De acordo com a CMSA, os três astronautas estavam em boas condições de saúde no momento do resgate. Esta foi a primeira vez que uma tripulação pousou na porção leste da zona de aterrissagem de Dongfeng, em uma operação que exigiu rápida adaptação das equipes técnicas.

Antes de partirem, os tripulantes da Shenzhou-19 passaram o comando da estação aos colegas da missão Shenzhou-20, que chegaram em 24 de abril. A nova tripulação deve dar continuidade aos experimentos científicos, incluindo testes inéditos sobre regeneração de tecidos humanos no espaço.

