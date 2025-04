Novo 'GTA' corre o risco de ser adiado, avisa ex-produtor

A produtora Rockstar Games compartilhou o primeiro (e até agora único) trailer de ‘GTA VI’ em dezembro de 2023, momento em que foi revelado que o jogo seria lançado em 2025 e, posteriormente, foi especificado que a chegada às lojas aconteceria no segundo semestre.

Apesar de ainda não haver notícias sobre uma data de lançamento, um ex-funcionário da Rockstar Games que esteve envolvido na produção de ‘GTA IV’ aponta para a possibilidade do jogo chegar mais tarde do que o previsto.

Obbe Vermeij, que abandonou a Rockstar Games nove meses depois do lançamento de ‘GTA IV’, recorda que a produtora adiou o jogo três meses antes do lançamento original. ‘GTA IV’ estava previsto para 16 de outubro de 2007 e, em julho desse mesmo ano, a produtora decidiu adiar o lançamento para abril de 2008. O ex-trabalhador da Rockstar Games destaca agora que é possível que um adiamento só seja decidido nos próximos meses.

“Só nessa ocasião é que se tornou claro que não íamos cumprir esse prazo. Acredito que o dia da decisão para ‘GTA VI’ será semelhante. Cruzem os dedos para o relatório financeiro da [editora] Take-Two em agosto”, afirmou Vermeij numa publicação na rede social X.

