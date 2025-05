Microsoft já recorre a IA para gerar até 30% do código usado na empresa

© Getty Images

O CEO da Microsoft, Satya Nadella, participou da LlamaCon — conferência promovida pela Meta — e, durante uma conversa com o CEO da empresa anfitriã, Mark Zuckerberg, revelou que a Microsoft já utiliza código gerado por Inteligência Artificial (IA) em boa parte de seus processos internos.

Segundo o site TechCrunch, Nadella afirmou que atualmente entre 20% e 30% do código produzido dentro da Microsoft é gerado por IA. Ele reconheceu que os resultados nem sempre são perfeitos, mas destacou os avanços significativos, especialmente na linguagem de programação Python.

Zuckerberg, por sua vez, preferiu não divulgar números exatos sobre o uso de IA na Meta, mas adiantou que espera que “metade do desenvolvimento” da empresa no próximo ano seja feito com apoio de ferramentas de Inteligência Artificial, reduzindo a dependência direta dos desenvolvedores humanos.





