WhatsApp deixará de funcionar em alguns iPhones já na próxima semana

A partir do próximo domingo (4), o WhatsApp deixará de ser compatível com três modelos antigos de iPhones: iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus. A informação consta na página oficial do aplicativo de mensagens.

A mudança ocorre porque o WhatsApp passará a exigir, no mínimo, o sistema iOS 15.1 para funcionar. Como esses modelos da Apple não recebem mais atualizações para versões mais recentes do sistema, eles ficam automaticamente excluídos do suporte da plataforma.

Apesar de o aplicativo ainda poder ser acessado inicialmente nesses aparelhos, a tendência é que ele apresente instabilidades e, sobretudo, fique mais vulnerável a falhas de segurança, já que não receberá mais atualizações nem correções.

A recomendação para usuários desses modelos é migrar para dispositivos mais recentes para continuar utilizando o aplicativo de forma segura.

