Meta lança app de IA integrado ao Instagram e Facebook

A Meta lançou um novo aplicativo de inteligência artificial autônomo, o Meta AI App, com integração direta às redes sociais, em uma tentativa de competir com o ChatGPT, da OpenAI, e se destacar das demais ferramentas de IA atualmente disponíveis. A informação foi divulgada pela agência de notícias Associated Press.

O aplicativo conta com um feed de “descoberta”, que permite aos usuários acompanhar como outras pessoas estão interagindo com a IA. Além disso, há um modo de comando por voz que amplia as formas de uso da ferramenta.

Um dos principais diferenciais do Meta AI é a possibilidade de os usuários vincularem suas contas do Facebook e do Instagram, criando uma experiência personalizada com base nas plataformas sociais da própria empresa. O app também é gratuito e foi disponibilizado em código aberto.

Segundo a Meta, mais de um bilhão de pessoas utilizam mensalmente seus produtos baseados em inteligência artificial.

