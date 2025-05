Elon Musk de saída? Tesla faz esclarecimento sobre a procura de novo CEO

A Tesla emitiu um comunicado esta quinta-feira relativamente às notícias que davam conta da procura por um novo CEO. A fabricante de elétricos deixou claro que não contratou qualquer empresa de recrutamento para substituir Elon Musk.

No comunicado, assinado por Robyn Denholm, presidente da Tesla, a empresa garantiu que "o CEO é Elon Musk".

"A direção da Tesla está muito confiante na sua capacidade de dar continuidade ao empolgante plano de crescimento em vigor", lê-se na nota oficial publicada na página oficial da Tesla na rede social X.

Earlier today, there was a media report erroneously claiming that the Tesla Board had contacted recruitment firms to initiate a CEO search at the company.



This is absolutely false (and this was communicated to the media before the report was published).



The CEO of Tesla is…