Sonda lançada há 50 anos pode cair na Terra na próxima semana

A Kosmos-482, uma sonda que fez parte de uma missão lançada pela União Soviética em 1972 e que tem circulado na órbita da Terra nos últimos 50 anos, está prestes a reentrar na atmosfera terrestre.

É o que afirma o cientista holandês Marco Langbroek, que adianta que a reentrada na atmosfera está prevista para a próxima semana, no dia 10 de maio. Mais ainda, Langbroek observa que, considerando que a Kosmos-482 foi desenvolvida para estudar a superfície de Vênus, ela pode ser capaz de suportar as altas temperaturas da reentrada no nosso planeta.

Ainda não se sabe onde a Kosmos-482 poderá cair, mas, de acordo com declarações de Langbroek ao The Guardian, a possibilidade de perigo é mínima.

"O risco é semelhante ao de uma queda aleatória de um meteorito, algo que acontece todos os anos. Há um risco maior de, ao longo da vida, ser atingido por um raio", observou o cientista.

