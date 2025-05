Roblox anuncia construção de data center em São Paulo de olho em crescimento e IA

© Getty Images

TIAGO RIBAS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A plataforma de games Roblox anunciou nesta sexta-feira (2), durante apresentação na gamescom latam, que construirá um data center em São Paulo em 2026. O investimento em infraestrutura tem como objetivo permitir que a empresa continue crescendo no Brasil, além de viabilizar o uso de ferramentas mais avançadas de inteligência artificial na plataforma.

"O Brasil é o nosso segundo maior país tanto em número de usuários quanto de criadores, e acho que ambos vão se beneficiar muito com a melhoria da qualidade da plataforma", afirmou Jim Greer, diretor sênior de engenharia da Roblox, à reportagem.

Este será o primeiro data center da empresa na América do Sul. A Roblox conta hoje com mais de 20 servidores espalhados por EUA, Europa, Ásia e Oceania.

Pedido de longa data dos usuários brasileiros, um servidor nacional daria mais estabilidade para o serviço, possibilitando maior velocidade de conexão e menos interrupções.

Atrás apenas dos EUA em número de usuários, a comunidade brasileira na Roblox cresceu rapidamente nos últimos anos. Segundo a empresa, do início de 2021 ao início de 2025, o número de usuários brasileiros na plataforma cresceu 183%.

"A Roblox leva infraestrutura muito a sério, e este será o nosso data center mais avançado até agora. Temos numa arquitetura de servidores única", afirmou Greer, explicando por que a empresa não utiliza data centers já disponíveis no país. "Gostamos de ter controle total sobre nossa infraestrutura, mesmo que isso represente um investimento maior. É uma visão de longo prazo."

A Roblox não quis revelar o valor que será investido no projeto.

Além de melhorar o acesso dos usuários brasileiros à plataforma, o novo data center também deve ter um papel importante para as expectativas da empresa quanto à ampliação do uso de ferramentas de inteligência artificial presentes na Roblox.

A plataforma já utiliza a tecnologia, por exemplo, para tradução de mensagens de chat, como ajudante para criação de scripts de programação e até para a modificação de objetos 3D. Mas a empresa não pretende parar por aí.

Segundo Greer, criadores que utilizam IA tem uma chance 10% maior de concluir seu primeiro jogo, e o fazem mais rápido. A porcentagem é ainda maior entre as mulheres.

"Isso mostra que a IA realmente reduz a barreira de entrada para muitas pessoas. Elimina o trabalho maçante", afirma.

A Roblox é uma plataforma online de jogos criados por seus usuários. Com cerca de 6 milhões de experiências disponíveis, a empresa devolve para os criadores parte do valor que arrecada. Em 2024, ela repassou um total de US$ 923 milhões (R$ 5,2 bilhões) para a comunidade de criadores.

Nos últimos anos, a empresa tem batido continuamente suas metas de desempenho. Em 2024, a Roblox teve uma receita global de US$ 3,6 bilhões (R$ 20,4 bilhões), crescimento de 28,7% em relação ao ano anterior -ainda mais acelerado que o de 2023, quando o aumento de arrecadação foi de 25,8%.