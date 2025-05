James Webb observou exoplaneta com a temperatura mais baixa já registrada

© NASA / GSFC

Um grupo de pesquisadores utilizou o Telescópio Espacial James Webb para estudar um exoplaneta que, acredita-se, é o mais frio já detectado — com uma temperatura média de -87 °C.

Esse exoplaneta, chamado WD 1856+534 b, está localizado a 81 anos-luz da Terra e possui uma massa seis vezes maior que a de Júpiter.

O estudo sobre esse exoplaneta será publicado no The Astrophysical Journal Letters pela equipe de pesquisa da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Segundo o estudo, a baixa temperatura do planeta se deve ao fato de a estrela desse sistema ser uma anã branca — ou seja, uma estrela em seu estágio final de vida.

A observação do WD 1856+534 b gerou questionamentos entre os cientistas, especialmente pelo fato de ele estar tão próximo da sua estrela, em uma região onde, teoricamente, teria sido "engolido" durante a fase de gigante vermelha da estrela.

“O WD 1856+534 b é agora o primeiro exoplaneta intacto confirmado dentro da ‘zona proibida’ de uma anã branca, uma região onde os planetas seriam engolidos durante a fase de gigante vermelha”, diz o estudo. “Sua presença oferece evidências diretas de que a migração planetária para uma órbita próxima — inclusive na zona habitável — ao redor de uma anã branca é possível.”

