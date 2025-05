Internet se desespera com o adiamento de 'GTA VI'

© Rockstar Games

A Rockstar Games anunciou nesta sexta-feira, 2 de maio, por meio de uma publicação na rede social X, a decisão de adiar o lançamento de GTA VI. Inicialmente previsto para o outono de 2025, o jogo agora tem nova data de lançamento: 26 de maio de 2026.

Com isso, quando GTA VI finalmente for lançado, terão se passado quase 13 anos desde o lançamento de GTA V, que chegou às lojas em 17 de setembro de 2013 para PlayStation 3 e Xbox 360.

Embora alguns jogadores tenham compreendido que o adiamento possa significar uma experiência final mais refinada, muitos usaram o Reddit e o X para expressar frustração com a Rockstar Games.

“Quando GTA V saiu, eu tinha 18 anos. Quando GTA VI for lançado, terei 31”, comentou um usuário no X. “GTA VI foi adiado e agora estamos presos com GTA V e GTA Online até 26 de maio de 2026”, escreveu outro internauta.

Também houve reclamações sobre a falta de novidades junto ao anúncio. Muitos fãs esperavam, ao menos, novas imagens do jogo para amenizar a longa espera.

“Que absurdo, Rockstar. Pelo menos compartilhem algumas fotos”, disse um usuário no fórum oficial de GTA VI no Reddit. “Um ano e meio de silêncio e tudo o que recebemos é a notícia de um adiamento, sem nem ao menos uma amostra do jogo?”, questionou outro jogador.

