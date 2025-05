Novo vídeo mostra o design do iPhone 17; confira

© YouTube / AppleTrack

Nas últimas semanas, diversas imagens e até vídeos da linha iPhone 17 têm circulado, e mesmo sem confirmação oficial da Apple, o fato de todos apresentarem celulares com o mesmo design tem levado muitos a acreditar que são reais.

Agora, o canal AppleTrack no YouTube divulgou um novo vídeo revelando o design desses aparelhos. Embora não sejam unidades funcionais da nova geração de iPhones, o vídeo oferece uma nova chance de ver de perto os modelos iPhone 17 Air (com uma câmera traseira), iPhone 17 (com duas câmeras) e os iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max (ambos com três câmeras).

Além disso, é possível notar que o iPhone 17 Air deve realmente ser um dos celulares mais finos já lançados no mercado.

Vale lembrar que só devemos ter informações oficiais da Apple sobre a linha iPhone 17 mais próximo do final do verão (no hemisfério norte), então até lá, é bem provável que mais vídeos como esse continuem surgindo.

