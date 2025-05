Hoje é o último dia de funcionamento do Skype, diz Microsoft

© DR

Conforme anunciado pela Microsoft no fim de fevereiro, esta segunda-feira, 5 de maio, marca o último dia de funcionamento do Skype. O serviço de comunicação — amplamente utilizado por mais de duas décadas tanto em sua versão gratuita quanto paga — será oficialmente descontinuado.

Em substituição, a Microsoft orienta os usuários a migrarem para o Microsoft Teams, plataforma mais robusta que reúne recursos voltados tanto para uso pessoal quanto profissional. A empresa garante que todos os contatos e conversas do Skype poderão ser transferidos para o Teams sem custos adicionais.

Para realizar a migração, o usuário deve acessar o Microsoft Teams — via navegador ou aplicativo — utilizando a mesma conta vinculada ao Skype. Ao entrar, será apresentada a opção de importar os dados da antiga plataforma. O processo é rápido e deve levar apenas alguns minutos.

Com a transição concluída, os usuários poderão explorar as funcionalidades do Teams, que incluem chamadas, chats, reuniões em vídeo e integração com outras ferramentas da Microsoft.

Leia Também: Sonda lançada há 50 anos pode cair na Terra esta semana