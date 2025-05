Saiba quais iPhones deixarão de ser compatíveis com o WhatsApp

© Shutterstock

Usuários do WhatsApp que ainda utilizam iPhones mais antigos devem ficar atentos: a partir desta segunda-feira, 5 de maio, três modelos da Apple deixarão de ser compatíveis com o aplicativo de mensagens da Meta. A mudança afetará os modelos iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus.

Com a atualização, esses aparelhos deixarão de receber tanto novos recursos quanto atualizações de segurança, o que pode comprometer a experiência e a proteção dos dados dos usuários. A recomendação é que os donos desses modelos considerem a troca por dispositivos mais recentes, que continuem compatíveis com o app.

“Todos os anos analisamos quais dispositivos e sistemas operacionais são menos utilizados e, que por isso, podem não ter as atualizações de segurança mais recentes ou os recursos necessários para executar o WhatsApp”, informou a empresa em seu site oficial.

Com a nova política, o WhatsApp passa a funcionar apenas em iPhones com iOS 15.1 ou superior.







