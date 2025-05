Imagens mostram espetáculo da chuva de meteoros Eta Aquáridas; veja

© Getty Images

A chuva de meteoros Eta Aquáridas, associada ao cometa Halley, atingiu seu pico na madrugada desta terça-feira (6) e continuará visível até o dia 28 de maio. O fenômeno é mais perceptível no Hemisfério Sul, especialmente no Brasil, onde as condições de observação são favoráveis

Durante o ápice, é possível observar entre 50 e 60 meteoros por hora, com melhor visibilidade nas horas que antecedem o amanhecer. Para uma experiência ideal, recomenda-se procurar locais escuros, afastados da poluição luminosa urbana, e direcionar o olhar para a constelação de Aquário, de onde os meteoros parecem se originar.

A Eta Aquáridas ocorre anualmente quando a Terra atravessa a trilha de detritos deixada pelo cometa Halley. Essas partículas entram na atmosfera terrestre a alta velocidade, produzindo rastros luminosos conhecidos como "estrelas cadentes". A próxima oportunidade de observar uma chuva de meteoros relacionada ao cometa Halley será em outubro, com as Oriônidas.

Para auxiliar na localização da constelação de Aquário e otimizar a observação, aplicativos como Stellarium, Star Walk ou Sky Safari podem ser utilizados. Além disso, é aconselhável permitir que os olhos se adaptem à escuridão por cerca de 20 a 30 minutos antes de iniciar a observação.

Mesmo após o pico, a Eta Aquáridas continuará proporcionando um espetáculo no céu até o final de maio, oferecendo aos entusiastas da astronomia mais oportunidades para apreciar esse fenômeno celeste.



Veja na galeria as imagens!





