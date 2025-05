Com chip da Neuralink, paciente com ELA controla PC com a mente

© YouTube / Bradford Smith

Brad Smith, uma das primeiras pessoas a receber o implante cerebral da Neuralink, empresa de Elon Musk, revelou que conseguiu narrar e editar um vídeo para o YouTube utilizando apenas sinais enviados por seu cérebro.

Smith é o terceiro paciente a receber o chip desenvolvido pela startup e foi diagnosticado com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), doença neurodegenerativa que compromete, progressivamente, os movimentos voluntários do corpo. Com o avanço da ELA, os pacientes perdem funções motoras básicas, como andar, comer e até falar.

No vídeo divulgado em seu canal, Smith demonstra como o chip da Neuralink tem transformado sua rotina. Ele conta que aprendeu a mover o cursor do computador apenas com a atividade cerebral e mostra detalhes do processo de adaptação ao dispositivo. Além disso, uma Inteligência Artificial foi utilizada para recriar sua voz a partir de gravações anteriores, permitindo que ele "narrasse" o conteúdo do vídeo com uma versão sintética de sua própria voz.

O conteúdo, compartilhado por Smith no YouTube, destaca o impacto positivo da tecnologia na vida de pessoas com doenças neuromotoras e marca um avanço significativo na interface cérebro-computador desenvolvida pela empresa de Elon Musk.

