Google pode ter que vender plataformas de anúncios após pressão dos EUA

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos apresentou uma proposta ao Google com o objetivo de desfazer o monopólio da empresa no mercado de publicidade digital.

Segundo o site TechCrunch, a proposta sugere que a gigante de tecnologia de Mountain View venda dois de seus principais produtos: o AdX — plataforma de compra e venda de espaços publicitários — e o DoubleClick for Publishers, voltado para a gestão de anúncios por sites e veículos de mídia. Além disso, está sendo considerada a possibilidade de a Google se manter fora do mesmo mercado do AdX pelos próximos dez anos.

De acordo com o Departamento de Justiça, a empresa garantiu que os publishers perderiam uma parcela significativa de receita caso deixassem de usar o AdX. A integração dos dois produtos teria sido, segundo o órgão, o fator decisivo para a formação do atual monopólio da Google na área.

Em resposta, a empresa afirmou que as medidas propostas "prejudicariam tanto os publishers quanto os anunciantes".