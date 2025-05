Discord pode ser suspenso no Brasil após pedido de inquérito de Boulos

© Shutterstock

A plataforma de comunicação Discord pode ser suspensa no Brasil, após o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) apresentar um pedido de inquérito civil ao Ministério Público Federal (MPF).

De acordo com reportagem da Folha de S.Paulo, o objetivo da solicitação é investigar se usuários da plataforma estariam utilizando o Discord para cometer crimes, incluindo incitação a assassinatos, exploração sexual, automutilação e crimes de ódio.

Boulos também publicou um vídeo em suas redes sociais abordando o tema e acusando o Discord de não estar em conformidade com a legislação brasileira.

“Não vamos ficar de braços cruzados esperando as tragédias acontecerem”, escreveu o deputado no X (antigo Twitter). “Entrei com um pedido de suspensão do Discord no Brasil até que a plataforma se adeque à legislação do nosso país.”

O Discord é amplamente utilizado por comunidades de games, criadores de conteúdo e grupos de interesse, mas tem sido alvo de preocupação em diversos países por suposta falta de controle sobre grupos que disseminam conteúdos ilegais.

O MPF ainda não se pronunciou oficialmente sobre a abertura do inquérito ou possíveis medidas.

Leia Também: Polícia Civil de SP investiga Discord por suspeita de apologia da violência