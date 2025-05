LinkedIn lança busca por vagas com IA que entende o "emprego dos sonhos"

© Shutterstock

O LinkedIn anunciou o lançamento de uma nova ferramenta de inteligência artificial (IA) generativa que promete transformar a forma como os usuários buscam emprego na plataforma. Com a novidade, basta descrever o que seria o "emprego dos sonhos" na barra de pesquisa, e o sistema apresentará vagas disponíveis que mais se alinham à descrição fornecida.

“A IA está mudando a maneira como trabalhamos, e a busca por emprego no LinkedIn vai revolucionar a forma como as pessoas encontram sua próxima oportunidade”, afirmou a empresa em comunicado oficial. “Nossa expectativa é que esse novo modelo de descoberta de vagas — e até de novas carreiras — consiga unir as habilidades, interesses e objetivos de quem está procurando trabalho.”

A nova funcionalidade já está disponível em inglês para usuários do plano LinkedIn Premium. Segundo a empresa, até o fim desta semana, será liberada também para todos os usuários que utilizam a plataforma em inglês.

