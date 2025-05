Bill Gates acusa Musk de "matar as crianças mais pobres do mundo"

© Getty

O cofundador da Microsoft e filantropo Bill Gates criticou duramente Elon Musk em entrevista ao Financial Times, ao comentar os cortes promovidos pelo bilionário em programas de ajuda humanitária ligados ao Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), iniciativa conduzida por Musk.

Segundo Gates, os cortes afetaram instituições como a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), incluindo projetos voltados à saúde infantil e materna em regiões vulneráveis. Um dos exemplos citados foi um hospital em Gaza, Moçambique, que atuava na prevenção da transmissão do HIV de mães para filhos.

“A imagem do homem mais rico do mundo matando as crianças mais pobres do mundo não é bonita”, afirmou Gates.

O empresário também criticou o que chamou de falta de preparo de Musk ao tomar decisões com grande impacto social. Na ocasião, Musk teria confundido Gaza, em Moçambique, com a região de mesmo nome no Oriente Médio, e justificou o corte do financiamento alegando que o projeto visava fornecer preservativos ao grupo extremista Hamas.

“Eu adoraria que ele fosse até lá conhecer as crianças que agora estão infectadas com HIV porque ele cortou o dinheiro”, disparou Gates.

Ainda na entrevista, o fundador da Fundação Bill & Melinda Gates reforçou seu compromisso com a filantropia. “Podem dizer muitas coisas sobre mim quando eu morrer, mas estou determinado a garantir que ‘ele morreu rico’ não será uma delas. Há problemas urgentes demais no mundo para ignorar.”

