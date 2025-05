TikTok Shop começa a operar no Brasil

© Shuttterstock

(FOLHAPRESS) - A função "loja" no TikTok acaba de ser liberada no Brasil. A partir desta quinta-feira (8), os usuários da rede social poderão fazer compras a partir de links nos vídeos postados, além de terem acesso a uma vitrine das varejistas instaladas na plataforma. Até então, essa funcionalidade não estava disponível no país, que concentra um dos maiores públicos da rede social em nível global.

Segundo informou o TikTok à reportagem, a função passa a ser disponibilizada gradualmente no Brasil, ou seja, ainda não aparece para todos os usuários. Mas muitas empresas já se prepararam para a novidade, como as varejistas de moda C&A e Riachuelo, as marcas de cosméticos e beleza Natura, O Boticário e L'Oréal e a fabricante de eletrônicos Huawei.

A função "loja" também estará disponível em sessões de vendas ao vivo (live shops) transmitidas pela rede social. Neste caso, uma tag que leva à compra do produto aparecerá na tela.

Um relatório recente do Santander apontou a chegada da loja do TikTok ao Brasil como um marco decisivo para o setor, que pode avançar ou perder espaço a partir do quanto conversa com seus públicos pela plataforma, que soma mais de 1 bilhão de usuários no mundo.

Segundo o relatório assinado pelo analista Ruben Couto, a expectativa é que o TikTok Shop capture entre 5% e 9% do comércio eletrônico no país até 2028, gerando até R$ 39 bilhões em volume bruto de mercadorias (GMV), com destaque para os segmentos de moda e beleza.

Em entrevista à Folha de S.Paulo no mês passado, o presidente da C&A Brasil, Paulo Correa, afirmou que a empresa mantinha um trabalho intenso com a rede social. "A plataforma te permite mostrar o que tem de sortimento, de tendências, de se conectar com as pessoas que se identificam com aquele conteúdo e vão reverberar isso na comunidade delas. É um negócio que a gente realmente considera bem importante. O consumidor está lá -então a gente tem que estar lá", afirmou.

Em comunicado, o TikTok afirma que a ferramenta "ajuda a fortalecer as economias locais, apoiando empresas de todos os portes e perfis a lançar, desenvolver e expandir seus negócios".

Sobre todas as vendas, uma comissão é paga ao TikTok. A rede não revela, no entanto, o percentual cobrado. A empresa diz que vai oferecer uma plataforma de aprendizado online com recursos e ferramentas para instruir os interessados sobre como vender na rede social.

De acordo com o TikTok, a ferramenta também permite "conectar criadores a vendedores através do marketing de produtos baseado em comissões". "Os criadores têm uma nova maneira de monetizar sua criatividade ao compartilhar produtos em vídeos curtos e transmissões ao vivo, e os vendedores podem escolher o plano de afiliados que melhor se adapta à sua marca."

Em São Paulo, fica um dos escritórios globais da companhia, também presente em Los Angeles, Nova York, Londres, Paris, Berlim, Dubai, Mumbai, Cingapura, Jacarta, Seul e Tóquio.

