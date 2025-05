Apple já tem planos para lançar óculos inteligentes

© Apple

A Apple parece estar desenvolvendo um processador com o objetivo de lançar seus óculos inteligentes em 2027, segundo o jornalista Mark Gurman, da Bloomberg.

Gurman afirma que esse processador deverá ter desempenho semelhante ao do Apple Watch atualmente. Os óculos inteligentes da Apple devem ser lançados para competir com os modelos desenvolvidos pela Meta em parceria com a Ray-Ban.

O jornalista acredita que a Apple pretende iniciar a produção em massa desse chip dentro de dois anos, o que indica um possível lançamento dos óculos para 2027.

Ao que tudo indica, esses óculos não contarão com tecnologia de realidade aumentada, mas terão câmeras integradas que permitirão aos usuários tirar fotos e gravar vídeos de momentos do dia a dia.

