'Doom' regressa esta semana e já pode ver o novo trailer

No próximo dia 15 de maio, será lançada a aguardada Doom: The Dark Ages, o novo capítulo da consagrada franquia de jogos de ação que ajudou a moldar praticamente todo o gênero de FPS (tiro em primeira pessoa) como conhecemos hoje.

Produzido pela mesma equipe responsável por Doom (2016) e Doom Eternal (2020), Doom: The Dark Ages transporta os jogadores para um universo que mistura ficção científica com elementos medievais — cenário esse onde gigantes robóticos, dragões com visual cyberpunk e um novo arsenal de armas para o Doom Slayer dominam a ação.

O jogo será lançado para PlayStation 5, Xbox Series e PC, e estará disponível no Xbox Game Pass já no dia do lançamento.

Você pode conferir acima o trailer de lançamento de Doom: The Dark Ages, que, como era de se esperar, está repleto de trilha sonora pesada e da jogabilidade frenética e exagerada que tornou a franquia um verdadeiro ícone dos videogames.

