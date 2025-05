Threads podia ter sido um separador no Instagram

© Shutterstock

O chefe do Instagram, Adam Mosseri, participou do julgamento relacionado ao processo judicial em que a Meta é acusada de praticar um suposto monopólio ilegal no setor de redes sociais. Durante sua fala, Mosseri revelou detalhes sobre o desenvolvimento do Threads, indicando que inicialmente a ideia era integrá-lo como uma funcionalidade dentro do próprio Instagram.

Mosseri explicou que a Meta começou a implementar recursos do Threads diretamente no Instagram, com o objetivo de competir com o Twitter – atualmente chamado de X. No entanto, a equipe optou por tomar "uma decisão interna muito controversa" ao decidir criar um aplicativo independente do Instagram.

Ele destacou que o formato de publicações em texto poderia causar confusão entre os usuários, já que o modelo original do Twitter dava peso igual tanto para publicações quanto para respostas. Apesar disso, Mosseri ressaltou que, embora o Threads tenha ganhado um aplicativo separado, a plataforma mantém uma forte ligação com o Instagram. Para usar o Threads, é necessário ter uma conta no Instagram, e as publicações feitas no Threads também podem ser exibidas no Instagram.

