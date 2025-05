Google muda logotipo após quase uma década com visual anterior

© Google

Quase dez anos após a última mudança em seu símbolo, a Google decidiu atualizar novamente seu logotipo. A alteração, no entanto, é sutil e mantém a identidade visual da marca com suas já tradicionais cores — vermelho, amarelo, verde e azul.

A principal diferença está na transição entre as cores, que agora ocorre de forma mais suave e fluida, criando um efeito visual mais harmonioso em comparação ao design anterior, no qual as cores eram rigidamente separadas.

Segundo o site especializado 9to5Google, o novo logotipo já começou a ser exibido em dispositivos iOS e nos aparelhos da linha Pixel. A expectativa é de que a atualização seja liberada gradualmente para outros smartphones Android nas próximas semanas.

© Google

