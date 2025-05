James Webb registra auroras intensas no polo norte de Júpiter; veja

© YouTube / James Webb Space Telescope (JWST)

As auroras vistas da Terra já costumam impressionar, mas as novas imagens captadas pelo Telescópio Espacial James Webb revelam que esse fenômeno pode ser ainda mais deslumbrante quando ocorre em outros planetas do Sistema Solar. O telescópio registrou auroras brilhando intensamente no polo norte de Júpiter, o maior planeta do sistema, em um espetáculo visual de rara beleza.

O fenômeno, assim como na Terra, ocorre quando partículas solares colidem com a atmosfera do planeta. No entanto, segundo os cientistas responsáveis pela análise das imagens, as auroras em Júpiter são centenas de vezes mais brilhantes do que as da Terra — um efeito atribuído ao poderoso campo magnético do gigante gasoso.

As imagens foram captadas no fim de 2023 e divulgadas recentemente pela equipe da missão. Elas reforçam o potencial do telescópio James Webb em desvendar detalhes até então invisíveis do nosso Sistema Solar e contribuir para a compreensão dos fenômenos cósmicos em planetas distantes

© YouTube / James Webb Space Telescope (JWST)

