Starlink de Elon Musk autorizada a operar na Arábia Saudita

O bilionário Elon Musk, dono da SpaceX, anunciou nesta terça-feira (13) que a Arábia Saudita autorizou o uso do sistema de internet via satélite Starlink no país.

O comunicado foi feito durante um fórum de investimentos entre Estados Unidos e Arábia Saudita, que reuniu diversos líderes empresariais. A Starlink, operada pela SpaceX, já está presente em mais de 125 países e oferece conexão em áreas remotas, além de cobertura para serviços marítimos e aéreos.

"Gostaria de agradecer ao Reino da Arábia Saudita por ter aprovado o uso da Starlink nas áreas marítima e de aviação", afirmou Musk durante o evento, segundo o site Business Insider.

