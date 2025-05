Aplicativos populares podem estar drenando sua bateria sem você perceber

© Shutterstock

Se você vive com o celular descarregado, talvez o problema não esteja apenas no tempo de uso, mas nos aplicativos instalados — especialmente aqueles que funcionam em segundo plano, mesmo quando você não os está utilizando diretamente.

De acordo com uma análise do site TechTudo, alguns dos aplicativos mais populares entre os usuários também estão entre os que mais consomem bateria. Isso acontece porque essas plataformas permanecem ativas em segundo plano, atualizando informações, recebendo notificações e executando tarefas que exigem energia do aparelho.

Confira abaixo os principais vilões da bateria do seu celular:

TikTok

Além de ser um dos apps mais usados no mundo, o TikTok consome muita energia devido ao carregamento constante de vídeos curtos em alta resolução e ao uso intenso de dados e recursos gráficos.

Facebook

O aplicativo do Facebook é conhecido por continuar rodando silenciosamente em segundo plano, atualizando o feed, notificações e localizações, o que impacta diretamente a autonomia da bateria.

Spotify

Mesmo fora da reprodução ativa, o app costuma atualizar listas, baixar músicas e sincronizar com outros dispositivos, como smart speakers e carros, o que consome energia.

Discord

Aplicativo voltado para comunicação via texto, voz e vídeo entre comunidades, o Discord exige muito do processador, especialmente ao receber mensagens e manter conexões com canais de voz abertos.

Apps de streaming

Plataformas como YouTube, Netflix e Prime Video também figuram na lista por seu alto consumo de recursos gráficos e uso prolongado da tela. Mesmo minimizados, eles seguem enviando notificações e pré-carregando conteúdos.



Dica útil:

Para preservar a bateria, vá até as configurações do seu smartphone e limite a atividade em segundo plano desses aplicativos. Outra dica é ativar o “modo economia de energia” para restringir atualizações automáticas quando a carga estiver baixa.

A simples revisão desses hábitos pode aumentar significativamente o tempo de uso do celular ao longo do dia.

