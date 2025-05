Google anuncia detalhes do Android 16; veja o que muda

© Shutterstock

O Google anunciou nesta terça-feira (13) os primeiros detalhes do Android 16, nova versão do sistema operacional que chega com foco em personalização e integração com inteligência artificial. A prévia foi divulgada antes mesmo da Google I/O — conferência global da empresa marcada para o dia 20 deste mês.

Entre as principais mudanças, a mais comemorada pelos usuários é a ampliação das opções de customização. Agora será possível personalizar ainda mais o visual de celulares, relógios inteligentes e até do Android Auto. A nova interface, batizada de Material 3 Expressive, permitirá ajustes nas cores, posição de botões, ícones e até a fonte utilizada nas notificações e menus do sistema. A promessa é de um sistema mais leve, eficiente e com recursos práticos para o dia a dia.

Outra grande novidade é a integração total da inteligência artificial Gemini aos dispositivos Android. A IA poderá ser ativada por comando de voz — em mais de 40 idiomas, embora o suporte ao português ainda não tenha sido confirmado — e será capaz de realizar tarefas diretamente na interface dos aparelhos. O usuário poderá, por exemplo, compartilhar a tela com a IA para resolver dúvidas complexas ou problemas difíceis de descrever com palavras.

Além dos smartphones, o Gemini será incorporado a televisores, smartwatches e carros equipados com o Android Auto, ampliando as formas de interação com a tecnologia.

A atualização oficial do Android 16 está prevista para junho. A expectativa é de que, durante a Google I/O, a empresa revele mais funcionalidades e que os fabricantes comecem a divulgar quais modelos de dispositivos serão compatíveis com a nova versão.

