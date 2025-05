Trump diz ter "um pequeno problema" com o líder da Apple

© Getty Images

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou insatisfação com a decisão do CEO da Apple, Tim Cook, de transferir parte da produção de iPhones da China para a Índia. Em discurso durante sua visita ao Catar, Trump criticou a medida e afirmou que a Apple deveria fabricar seus produtos em solo norte-americano.

Segundo a agência Bloomberg, o presidente relatou um diálogo direto com Tim Cook: “Ontem tive um pequeno problema com o Tim Cook. Disse a ele: ‘Meu amigo, estou tratando você muito bem, você está investindo 500 bilhões de dólares, mas agora me dizem que está produzindo iPhones na Índia. Eu não quero que você produza na Índia. Já toleramos por anos as fábricas na China. A Índia está se virando bem sozinha. Queremos que vocês fabriquem aqui nos Estados Unidos’”.

A declaração vem em um momento em que a Apple planejava, até o fim do ano, transferir toda a produção de iPhones vendidos nos EUA para fábricas na Índia — uma estratégia para reduzir a dependência da China e contornar tarifas comerciais. No entanto, a pressão pública de Trump pode levar a empresa a reavaliar esses planos.

O presidente tem adotado uma postura nacionalista em relação à indústria, incentivando grandes empresas de tecnologia a investirem mais na produção doméstica, como parte de sua política de fortalecimento da economia interna e geração de empregos.