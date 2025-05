Sony lança fones WH-1000XM6 com chip mais rápido e 40h de bateria

© Sony

A Sony anunciou oficialmente o lançamento dos seus novos fones de ouvido premium WH-1000XM6. Sucessores diretos dos aclamados WH-1000XM5, os novos modelos chegam ao mercado com melhorias significativas em desempenho e cancelamento de ruído — e também com um preço condizente com a categoria.

Visualmente, os WH-1000XM6 mantêm o design discreto e elegante do modelo anterior, mas a grande inovação está por dentro: os fones contam com o novo chip QN3, que, segundo a Sony, é sete vezes mais rápido que o da geração passada. Essa evolução permite um cancelamento de ruído ainda mais eficiente, graças ao uso de 12 microfones que identificam e neutralizam os sons do ambiente de forma mais precisa. O sistema também conta com tecnologia adaptativa, que ajusta automaticamente o cancelamento de acordo com o local e a atividade do usuário.

Além disso, a Sony reforçou a qualidade nas chamadas e manteve a excelência sonora que consolidou a linha WH-1000XM como uma das favoritas do mercado de áudio de alta performance.

No quesito bateria, os WH-1000XM6 prometem até 30 horas de autonomia com o cancelamento de ruído ativo e até 40 horas com o recurso desligado — ideal para longas jornadas de trabalho ou viagens.

Os novos fones estarão disponíveis nas cores preto, prata e azul, combinando com diferentes estilos e preferências.

Pode ver acima algumas imagens dos WH-1000XM6.

