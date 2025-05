Robô da Nasa capta imagens de aurora boreal nos céus de Marte

© NASA

Pela primeira vez, o rover Perseverance, da NASA, registrou uma aurora boreal em Marte. A imagem impressionante mostra o céu do planeta tingido por um tom esverdeado suave, fenômeno raro fora da Terra.

A imagem, divulgada pela NASA, foi capturada no dia 18 de março de 2024. No comparativo publicado, é possível ver, à esquerda, o céu marciano com a aurora e, à direita, o céu em condições normais, sem a coloração causada pela atividade solar.

Segundo a cientista Elise Wright Knutsen, da Universidade de Oslo, esse tipo de observação é valioso: "As auroras podem revelar muito sobre como as partículas solares interagem com a magnetosfera e a atmosfera superior de Marte", explicou ao site Science Alert.

A descoberta abre novas possibilidades para a comunidade científica estudar não só as auroras, mas também a influência do Sol nas atmosferas de diferentes planetas do Sistema Solar.

