Vazamento revela que iPhone 17 Air será mais fino e leve que rival

© Apple

Uma nova informação vazada na Coreia do Sul trouxe detalhes inéditos sobre um dos lançamentos mais aguardados da Apple: o iPhone 17 Air. Segundo fontes locais, o modelo deve se destacar pelo design ultrafino e leve.

De acordo com os rumores, o iPhone 17 Air terá apenas 5,5 mm de espessura e pesará cerca de 145 gramas — medidas que o tornariam mais fino e leve do que o Galaxy S25 Edge, da Samsung, seu principal concorrente.

Por outro lado, a leveza do aparelho pode implicar em uma bateria de menor capacidade. As especulações apontam que o iPhone 17 Air virá com uma bateria de 2.800 mAh, inferior à do modelo rival da Samsung.

O iPhone 17 Air deve integrar a próxima geração de smartphones da Apple e tem lançamento previsto para o fim do verão no Hemisfério Norte, entre os meses de setembro e outubro.





Leia Também: "Sessão de terapia" no ChatGPT oferece riscos e preocupa especialistas