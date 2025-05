Apple pode liberar troca da Siri por outro assistente na Europa

© Getty Images

A Apple pode em breve permitir que usuários de iPhone na Europa escolham um assistente digital diferente da Siri. A informação foi divulgada pela agência Bloomberg, que aponta a mudança como uma forma de a empresa cumprir os requisitos da Lei dos Mercados Digitais da União Europeia.

Ainda não há uma data oficial para a implementação da novidade, mas fontes indicam que a União Europeia deve aumentar a pressão sobre a empresa nas próximas semanas. A medida segue a tendência de outras mudanças impostas pela legislação europeia, como a adoção do carregador USB-C nos iPhones e a possibilidade de instalar aplicativos fora da App Store.

Além das exigências regulatórias, a Apple enfrenta dificuldades no desenvolvimento da nova versão da Siri. A assistente virtual deveria ganhar uma grande atualização com a chegada do pacote Apple Intelligence, mas os avanços prometidos ainda não se concretizaram.

