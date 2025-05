Google expande IA na ferramenta de busca com aba específica e integração com Gmail e Maps

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Google anunciou nesta terça-feira (20) durante evento para desenvolvedores que seu buscador ganhará uma aba dedicada à pesquisa por inteligência artificial chamada AI Mode (modo IA).

O recurso é uma espécie de expansão do AI Overviews (visão geral criada por IA) lançado no ano passado, que oferece resumos e respostas logo no topo da página, antes dos links, para vários tipos de busca.

Agora, os usuários poderão fazer pesquisas mais elaboradas em uma espécie de chat dentro do buscador, semelhante ao que já ocorre em plataformas como o ChatGPT, da OpenAI, e o próprio Gemini do Google.

A novidade é que o sistema se integra a aplicativos como Shopping e Mapas para aprofundar a pesquisa ao longo da interação e oferecer mais hyperlinks para os sites referenciados nas respostas. No futuro, o usuário também poderá liberar o acesso ao Gmail e a outros apps do Google para que a IA consiga entender melhor os gostos pessoais.

Em demonstração, um usuário pesquisa no Google quais atividades poderia fazer em um destino turístico que combinassem com sua personalidade. A resposta exibe diversos estabelecimentos, de restaurantes a museus, com suas localizações no Google Maps e uma breve descrição.

A tecnologia também será compatível com a aba de compras do buscador, disponibilizando um agente de IA que poderá comprar ingressos automaticamente em plataformas compatíveis.

Com o lançamento desta terça, disponível inicialmente apenas nos Estados Unidos, a empresa espera sofrer menos desgastes do que quando lançou o Overviews em maio de 2024.

Os resumos nos primeiros dias entregavam respostas incorretas dizendo, por exemplo, que Barack Obama foi o primeiro presidente muçulmano dos Estados Unidos e que adicionar cola ao molho de tomate pode ajudar na fixação do queijo. Hoje, o recurso está disponível em 200 países e em 40 idiomas.

"Nós fizemos muitas melhorias desde então, tanto atualizando para modelos mais recentes quanto realizando mais trabalhos de engenharia sobre como ajustar e ensinar o modelo, o que continuou a melhorar a qualidade e a precisão do AI Mode", disse a diretora de buscas do Google, Liz Reid.

As mudanças no buscador também ocorrem enquanto consumidores e empresas migram cada vez mais para a pesquisa direta nos aplicativos de IA generativa, onde geralmente conseguem obter respostas mais diretas e veem menos anúncios.

A Apple, por exemplo, fez as ações da Alphabet, controladora do Google, caírem no início do mês ao dizer que estuda substituir o Google como site de busca padrão do navegador Safari por serviços de busca por IA de empresas como OpenAI, Perplexity e Anthropic.

O vice-presidente de serviços da fabricante do iPhone, Eddy Cue, também disse que as pesquisas no Safari caíram em abril pela primeira vez em 20 anos devido ao aumento do uso de IA pelos usuários.

Então não é por acaso que o Google I/O, a conferência anual da empresa com foco nos desenvolvedores, tenha a IA como protagonista. Atualizações no design do Android e novidades sobre dispositivos hoje já precisam de eventos separados para ganhar destaque.

Na apresentação ocorrida na tarde desta terça-feira (19), a empresa também disse que vai incluir no Google Meet uma funcionalidade de tradução simultânea, como a que existe nos celulares mais novos da Samsung e no rival Microsoft Teams.

Por enquanto, o recurso vai funcionar somente do inglês para o espanhol e vice-versa, e consegue replicar a voz e a entonação do emissor. Estará disponível a partir desta terça para assinantes dos planos de IA pagos da empresa. Mais idiomas serão disponibilizados ao longo das próximas semanas.

Ainda no campo das chamadas de vídeo, a empresa anunciou em parceria com a HP o dispositivo Google Beam, que segundo a empresa usa IA e uma nova tecnologia de tela para transformar transmissões de vídeo em 2D por experiências realistas em 3D. O produto vai estar disponível para mercados selecionados neste ano.

A empresa também anunciou novidades para geração de imagens e vídeos nos modelos mais avançados do Gemini. Por exemplo, o programa de vídeo Veo 3 conseguirá agora criar trechos com som. A novidade, no entanto, só estará disponível para assinantes do novo plano Ultra da empresa, que custa US$ 249 (R$ 1.410) ao mês nos EUA.

O principal aplicativo de IA da empresa também recebeu melhorias com a função Deep Think, um sistema avançado de pesquisa e raciocínio do Gemini 2.5 Pro que alcança maior eficiência em problemas matemáticos e de computação.

O Google também lançou uma versão beta pública do Jules, um "agente de programação" que pode trabalhar em segundo plano corrigindo bugs, similar ao que faz o GitHub Copilot.

No palco do evento, o CEO Sundar Pichai anunciou que o Gemini conseguiu completar recentemente o jogo "Pokémon Blue" sozinho, e brincou que ele finalmente alcançou a API (Artificial Pokémon Intelligence), trocadilho com AGI, a inteligência artificial geral, que superará a inteligência humana.