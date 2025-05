Funcionário interrompe conferência da Microsoft: "Libertem a Palestina"

© Getty Images

Um funcionário da Microsoft interrompeu a conferência anual Build para protestar contra os contratos nas áreas da ‘cloud’ e da Inteligência Artificial (IA) com o governo de Israel, revela o site 'The Verge'.

De acordo com a publicação, passavam apenas alguns minutos desde que o CEO Satya Nadella tinha subido ao palco do evento em Seattle e foi interrompido por um funcionário da empresa, com outra pessoa presente no evento gritando “libertem a Palestina”. Pode ver o momento no vídeo acima, que mostra também o funcionário a ser escoltado para fora do recinto.

Pouco depois, o funcionário responsável por interromper a conferência compartilhou um e-mail com milhares de outros trabalhadores da Microsoft e identificou-se como Joe Lopez - um engenheiro de ‘firmware’ que passou os últimos quatro anos trabalhar na equipe de sistemas de ‘hardware’ da divisão Azure.

“A liderança rejeita as nossas alegações de que a tecnologia Azure está sendo usada para atingir ou ferir civis em Gaza. Aqueles de nós que têm estado atentos sabem que isto é uma mentira descarada”, pode ler-se no e-mail. “Cada byte de dados que é armazenado na ‘cloud’ (muitos dos quais provavelmente contendo dados obtidos por via de vigilância em massa ilegal) pode e será usado como justificação para arrasar cidades e exterminar palestinos”.

A Microsoft ainda não se pronunciou oficialmente sobre esta situação.

