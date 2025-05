Samsung Galaxy S25 Edge chega ao Brasil neste mês por R$ 8.799

© Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Samsung anunciou nesta quarta-feira (21) que o recém-lançado Galaxy S25 Edge estará disponível no Brasil a partir da próxima terça (27) custando a partir de R$ 8.799.

O modelo superfino anunciado no dia 12 tem 5,8 mm de espessura, mais fino que o S25 padrão (7,2 mm), o S25 Ultra (8,2 mm) e o iPhone 16 (7,8 mm). O peso é similar ao da versão base, de 163 gramas.

Disponível nas cores prata, preto e azul, o modelo sai por R$ 8.799 na versão com 256 GB de armazenamento e R$ 9.799 na com 512 GB. As reservas começam nesta quarta.

Apesar da espessura menor, os recursos são similares aos dos celulares principais da Samsung. O Edge tem duas câmeras, uma principal de 200 MP e outra ultra-wide de 12 MP, o mesmo chip Snapdragon 8 Elite, e também reforça a estratégia de "AI móvel" da marca, com usos de inteligência artificial pensados na portabilidade.

Para acolher esses recursos mais avançados em um modelo mais compacto, a marca apostou na miniaturização de alguns componentes e melhorou a dissipação de calor e a durabilidade do aparelho.

Como nos outros modelos, a tela é do tipo Amoled, com contrastes mais intensos, e o sistema conta com 12 GB de memória RAM. As concessões ocorreram nas câmeras, agora sem a lente teleobjetiva, e na bateria, de 3.900 mAh -menor que os 4.000 mAh do S25 e os 4.900 do S25 Plus. O chip é o mesmo Snapdragon 8 Elite for Galaxy da linha.

O iPhone 16 da Apple, que também deve lançar uma versão mais fina do celular neste ano, tem o preço oficial no Brasil de R$ 7.799.