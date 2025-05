IAs não têm emoção e precisam de transparência, diz cofundador da Apple

© Reuters / Thomas Peter

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cofundador da Apple Steve Wozniak disse nesta terça-feira (20) em evento no Brasil que embora os avanços recentes em inteligência artificial sejam impressionantes, essas tecnologias continuam desprovidas de emoção e intuição.

"Ela entende o que está dizendo? Não. Ela tem algum sentimento ou emoção sobre isso, se é bom ou ruim? Não. Ela apenas aprendeu a devolver respostas", disse Wozniak em evento da empresa Unico realizado no Memorial da América Latina, em São Paulo.

Segundo o engenheiro, é preocupante que os sistemas atuais de inteligência artificial (ou algorítmica, como prefere chamar) consigam entregar respostas gramaticalmente impecáveis enquanto se desviam de fatos e geram as chamadas alucinações.

Por isso, Wozniak defende a necessidade de transparência e que os usuários sejam informados sempre que estiverem lidando com conteúdo gerado por IA.

"É assim que revistas científicas publicam artigos científicos e pesquisas diversas. Você sempre precisa ter essas atribuições indicando em qual artigo e pesquisa se obteve uma afirmação na qual está tentando construir uma narrativa. Então, eu fico muito decepcionado quando as coisas não são confiáveis e verdadeiras", disse o pioneiro da computação.

Ele também afirma que plataformas do tipo deveriam informar qual sistema foi usado, com quais dados foram treinadas e oferecer fontes clicáveis, de forma similar às publicações científicas.

"A IA deveria ser como um repórter apurando informações. Eu gosto dela como uma possível ferramenta de busca na web, mas sempre deve haver um humano para filtrar, analisar, editar, selecionar as partes importantes e ser capaz de expressar o que aprendeu por si mesmo", disse.

Wozniak, que se descreve como um engenheiro com "pés no chão", afirmou que tem dificuldade de prever avanços tecnológicos com precisão além de um ou dois anos. Ele disse esperar que a IA traga assistentes pessoais mais eficazes, mas mantém a cautela quanto a sistemas que presumem saber o que é melhor para o usuário.

"Quando começamos a Apple naqueles primeiros anos, quando o mundo todo estava mudando, eu conseguia prever o que aconteceria no próximo ano porque estava trabalhando nisso", disse.

Wozniak fundou a Apple em 1976 com Steve Jobs e participou do desenvolvimento dos primeiros computadores da marca. O Apple II, de 1977, foi um dos primeiros microcomputadores de sucesso e, segundo o engenheiro, o único que rendeu à empresa algum dinheiro em seus primeiros 10 anos de vida.

"Temos IA agora e então em alguns anos espero que os assistentes pessoais fiquem um pouco melhores do que a Siri e a Alexa e consigam entender coisas que um humano entenderia. Frequentemente eles erram, me entendem mal, e espero que entendam melhor".