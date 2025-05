Nasa registra imagem rara da lua Deimos antes do amanhecer em Marte

© NASA

A Nasa divulgou uma nova imagem impressionante registrada em Marte pelo rover Perseverance, revelando a lua Deimos poucas horas antes do amanhecer no planeta vermelho.

A imagem foi captada no dia 1º de março de 2025, às 4h27 (horário local de Marte), e é composta por 16 fotografias individuais, que totalizam 52 segundos de exposição. Apesar do leve ruído visual, causado pelas condições de iluminação e distância, o registro mostra claramente os primeiros raios de Sol surgindo no horizonte marciano.

Deimos, uma das duas luas de Marte — ao lado de Fobos —, aparece em destaque no céu escuro, minutos antes da alvorada. A Nasa compartilhou a foto com mais detalhes em suas plataformas oficiais, destacando o papel contínuo do Perseverance na exploração e documentação do planeta vizinho.

