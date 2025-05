Cofundador do Google admite ter cometido "muitos erros"

© Reuters

Sergey Brin, cofundador do Google, participou nesta terça-feira (21) da conferência de abertura do evento Google I/O e reconheceu que a empresa cometeu “muitos erros” no desenvolvimento do Google Glass, seu primeiro modelo de óculos inteligentes lançado em 2013. A declaração veio durante a apresentação de uma nova aposta da companhia: os óculos Android XR, com recursos de Inteligência Artificial e Realidade Aumentada.

Brin destacou que, desta vez, a gigante da tecnologia está trabalhando com “excelentes parceiros”, o que pode garantir maior sucesso ao projeto. Os novos óculos prometem oferecer acesso instantâneo a funcionalidades avançadas, como traduções em tempo real e direções de navegação, com uma experiência mais fluida do que a proporcionada por smartphones.

O Google Glass, apesar de inovador, enfrentou duras críticas relacionadas à privacidade e à usabilidade, sendo descontinuado em sua versão para consumidores. A nova geração busca reverter essa imagem e consolidar os óculos inteligentes como uma ferramenta prática e confiável no dia a dia.

Google Glass © Shutterstock

Leia Também: IAs não têm emoção e precisam de transparência, diz cofundador da Apple