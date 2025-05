Estudo aponta que atmosfera 'misteriosa' de Titã oscila com as estações

© Lusa

A atmosfera densa e nebulosa de Titã, a maior lua de Saturno, não gira de forma alinhada com sua superfície. Em vez disso, ela oscila como um giroscópio, mudando de inclinação com as estações do ano — um comportamento inédito no sistema solar.

Titã é a única lua conhecida com uma atmosfera espessa e complexa. Após 13 anos de observações em infravermelho térmico feitas pela missão Cassini, uma equipe da Universidade de Bristol, no Reino Unido, conseguiu mapear essas oscilações. Os dados revelam que o campo de temperatura atmosférica da lua não está centralizado no polo, como se imaginava, e sim em constante movimento.

Publicado no The Planetary Science Journal e divulgado pela agência Europa Press, o estudo indica que essa inclinação atmosférica muda ao longo do ciclo sazonal de Titã — cada “ano” por lá equivale a quase 30 anos terrestres.

"A inclinação da atmosfera de Titã é muito estranha", afirmou Lucy Wright, autora principal do estudo e pesquisadora da Escola de Ciências da Terra de Bristol. Ela explicou que a atmosfera parece se comportar como um giroscópio, mantendo sua direção estável no espaço. "Suspeitamos que algum evento no passado tenha causado esse desvio do eixo de rotação", acrescentou.

O professor Nick Teanby, coautor do estudo, destacou que a direção da inclinação atmosférica permanece fixa, independentemente da influência do Sol ou de Saturno, o que adiciona mais um enigma à pesquisa.

As descobertas são particularmente relevantes para a missão Dragonfly da NASA, prevista para pousar em Titã na década de 2030. O veículo, que se assemelha a um drone, será afetado pelos ventos rápidos da atmosfera da lua — cerca de 20 vezes mais velozes do que a rotação da superfície.

Compreender como a atmosfera se comporta em diferentes épocas do “ano” de Titã será essencial para prever com precisão a trajetória e o local de pouso da missão. Segundo os cientistas, essa nova informação pode ser determinante para o sucesso da operação.





