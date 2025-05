Cientistas descobrem novo planeta anão além de Plutão no Sistema Solar

© Shutterstock

O Centro de Planetas Menores da União Astronômica Internacional anunciou esta semana a descoberta de um novo planeta anão no Sistema Solar. Batizado de 2017 OF201, o objeto está localizado além da órbita de Plutão.

De acordo com o site Science Alert, o 2017 OF201 possui cerca de 700 quilômetros de diâmetro e leva impressionantes 25 mil anos para completar uma única volta ao redor do Sol.

As estimativas apontam que o ponto mais distante da sua órbita está a 1.600 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Já o ponto mais próximo do astro-rei é semelhante ao de Plutão, o que o torna extremamente difícil de ser observado da Terra.

“O 2017 OF201 passa apenas 1% do tempo de sua órbita suficientemente próximo para ser detectado”, explicou o astrônomo Sihao Cheng, líder da equipe do Instituto de Estudos Avançados.

Cheng acredita que essa descoberta pode ser apenas a ponta do iceberg. “A presença desse objeto indica que pode haver centenas de outros com órbitas e tamanhos parecidos, mas que estão distantes demais para serem detectados atualmente. Mesmo com os avanços dos telescópios, ainda há muito a ser explorado no nosso próprio Sistema Solar”, completou.

© Sihao Cheng

Leia Também: Estudo aponta que atmosfera 'misteriosa' de Titã oscila com as estações