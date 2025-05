Elon Musk deve se afastar do governo para focar em suas empresas

O bilionário Elon Musk, nome de destaque na administração Trump como líder do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), sinalizou que pretende reduzir sua participação no governo para se dedicar integralmente aos negócios. Em publicação feita neste fim de semana na rede social X (antigo Twitter), Musk afirmou que voltará a trabalhar intensamente em suas principais empresas: Tesla, SpaceX, X e xAI.

“Vou voltar a passar 24 horas e 7 dias por semana trabalhando e dormindo em auditórios, salas de servidores e na fábrica”, escreveu Musk. Segundo ele, o foco imediato será o avanço de tecnologias estratégicas e o lançamento do foguete Starship, previsto para a próxima semana. “Tenho de estar super focado no X, na xAI e na Tesla”, completou.

A declaração foi feita em resposta a um post que mencionava falhas técnicas recentes na plataforma X. O recado de Musk também sugere que ele buscará recuperar a performance de suas empresas, que vêm enfrentando pressões desde que assumiu o cargo no DOGE.

Embora ainda não tenha formalizado seu afastamento do governo, a publicação deixa claro que o empresário pretende priorizar suas companhias neste momento.

Back to spending 24/7 at work and sleeping in conference/server/factory rooms.



I must be super focused on 𝕏/xAI and Tesla (plus Starship launch next week), as we have critical technologies rolling out.



As evidenced by the 𝕏 uptime issues this week, major operational…