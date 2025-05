Como digitalizar documentos pelo iPhone de forma simples e rápida

© Shutterstock

Diferentemente da maioria dos smartphones Android, que permitem digitalizar documentos diretamente pela câmera, o processo no iPhone requer o uso de aplicativos específicos da Apple. Apesar disso, a digitalização no iOS é prática e pode ser feita rapidamente utilizando os apps Notas ou Arquivos.

Para usar o Notas, abra o aplicativo, selecione uma nota existente ou crie uma nova. Em seguida, toque no ícone de clipe (ou “+”) e escolha Digitalizar Documentos. A câmera será ativada, e ao apontá-la para o documento, o conteúdo será automaticamente capturado e salvo dentro da nota.

No Arquivos, o procedimento é semelhante: toque no ícone de três pontinhos localizado no canto superior direito e selecione a opção Digitalizar Documentos. O arquivo digitalizado será salvo como PDF diretamente na pasta que estiver aberta no app.

Essas funções eliminam a necessidade de equipamentos como scanners ou impressoras multifuncionais. Com poucos toques, é possível digitalizar e compartilhar documentos diretamente do iPhone.



Leia Também: O próximo produto da Apple tem chegada prevista para o final do ano