Robô da NASA faz selfie em Marte e flagra redemoinho ao fundo

© NASA

A NASA divulgou uma nova imagem registrada pelo rover Perseverance em Marte, que chamou a atenção por um detalhe curioso: além de exibir a paisagem marciana e o próprio veículo, a fotografia mostra, ao fundo, um pequeno redemoinho de poeira.

De acordo com a agência espacial norte-americana, a imagem foi criada a partir de 59 fotos individuais captadas pela câmera instalada na extremidade do braço robótico do rover. O processo de montagem da chamada “selfie” levou aproximadamente uma hora para ser concluído.

O registro foi feito no dia 10 de maio, data em que o Perseverance completou 1.500 sóis (dias marcianos) de operação no planeta vermelho — o que equivale a 1.541 dias terrestres. O rover tem como missão principal procurar sinais de vida microbiana antiga e coletar amostras de solo e rocha para futuras análises em laboratórios da Terra.

