WhatsApp chega ao iPad após 16 anos e não precisa de chip para funcionar

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O WhatsApp, que existe desde 2009, liberou nesta terça-feira (27) uma versão oficial do app de mensagens para o iPad.

Usuário não precisa ter chip para usar o app no tablet. O aplicativo usa tecnologia de múltiplos dispositivos. É o mesmo sistema que permite conectar o WhatsApp em diversos computadores, por exemplo.

WhatsApp funciona com tela dividida. Assim, será possível verificar suas mensagens enquanto navega na web ou realiza pesquisas. A desenvolvedora diz ainda que o WhatsApp para iPad é compatível com Apple Pencil e o teclado Magic Keyboard.

Até então, o WhatsApp só estava disponível para smartphones iOS e Android. No caso da Apple, era até possível baixar o app no tablet, mas ele era a versão para celular, que ficava "esticada" na telona do tablet. Para poder usar o WhatsApp, era necessário ter um chip de telefonia habilitado.