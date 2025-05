Rumor: Apple está testando iPhone com câmara de 200MP

© Getty

Um rumor compartilhado na rede social chinesa Weibo indica que a Apple está testando a introdução de um sensor de 200MP em um dos seus futuros modelos do iPhone.

De acordo com a página Digital Chat Station, a ‘Empresa da Maçã’ quer entender se, além do aumento de resolução, há benefícios reais decorrentes da presença de um sensor de 200MP na câmara do iPhone. Lembrando que alguns celulares com sistema operacional Android - como é o caso da Samsung e da Xiaomi - já contam com sensores de 200MP.

Vale destacar ainda que, caso a Apple decida adotar este sensor, não será a série iPhone 17 a se beneficiar dele. As informações que têm circulado indicam que a próxima geração de celulares da Apple estará equipada com um sensor principal de 48MP, pelo que só teremos novidades neste departamento em 2026 ou ainda mais para o futuro.

