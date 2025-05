Voo do Starship volta a fracassar; veja as imagens do nono teste!

© Getty

A SpaceX realizou esta terça-feira, dia 27, o 9º voo de teste do Starship e, à semelhança do que aconteceu nas duas últimas ocasiões, o desfecho acabou por não ser o pretendido pela empresa de Elon Musk.

O Starship - o foguete de nova geração da SpaceX com uma altura superior a 120 metros - decolou a partir da Starbase no estado do Texas, EUA, e, apesar desta etapa ter sido completada com sucesso, seguiram-se nos minutos seguintes “vazamentos” de combustível que acabaram levando a uma perda de altitude da nave espacial.

Este problema foi reconhecido pelo próprio Elon Musk na rede social X, com a SpaceX recorrendo à plataforma para também confirmar que o Starship “sofreu uma desmontagem rápida não planejada”, notando que este nono teste será importante para “melhorar a capacidade” do foguete.

Teremos agora de aguardar pelo décimo voo de teste do Starship para vermos se a SpaceX corrigiu os problemas verificados no foguetão com o qual pretende realizar missões a Marte.

Pode ver na galeria acima imagens do mais recente voo de teste do Starship.

