Nova IA do Google que gera vídeos realistas com som já pode ser usada no Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Google revelou recentemente seu modelo mais avançado de inteligência artificial voltado à criação de vídeos. Batizado de Veo 3, o sistema combina imagens realistas com som ambiente, trilha sonora e até sincronia labial, oferecendo resultados com qualidade próxima à de produções profissionais.

A apresentação aconteceu durante o Google I/O 2025, principal evento anual da empresa voltado a desenvolvedores e tecnologias emergentes.

Desenvolvido pelo laboratório DeepMind, o Veo 3 se destaca por interpretar comandos de texto de forma precisa, traduzindo descrições em vídeos coerentes, com ambientações visuais e sonoras integradas. A tecnologia é multimodal, ou seja, processa som, imagem, movimento e contexto simultaneamente –permitindo, por exemplo, a geração de falas humanas, ruídos urbanos ou sons da natureza em sintonia com as imagens.

Os vídeos criados podem chegar a um minuto de duração, com resolução de até 1080p. Em demonstrações feitas pelo Google, os resultados chamaram atenção pelo nível de realismo: em muitos casos, as cenas se aproximam da qualidade de gravações feitas com câmeras reais, com iluminação, movimento e ritmo bem definidos.

O uso inicial do Veo 3 está restrito a assinantes do Google AI Ultra, plano premium que custa US$ 249 por mês. Assinantes brasileiros dos planos Pro e Ultra já podem testar a funcionalidade, mas apenas em inglês.

COMO USAR

Para usar o Veo 3, o processo é relativamente simples. O usuário insere um prompt textual e a IA gera automaticamente um vídeo de até 8 segundos (na versão inicial), com áudio sincronizado e visual em alta definição. Também é possível personalizar a trilha sonora, efeitos, vozes e até simular diferentes estilos visuais, como animações, filmagens noir ou estética de reality show.